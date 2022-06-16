انت الان تتابع خبر دعوة نيابية هامة إلى التربية بشأن طلبة السادس الاعدادي في نينوى والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد
دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الخميس، وزير التربية للتدخل الشخصي في ملف تخصيص المراكز الامتحانية لطلبة المراحل المنتهية الاعدادية، في نواحي ( ربيعة - زمار - العياضية )، مشيرا الى انه تم تخصيص مراكز امتحانية تبعد عن مناطق سكن الطلبة بمسافة تصل الى 120 كيلو متر.
دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الخميس، وزير التربية للتدخل الشخصي في ملف تخصيص المراكز الامتحانية لطلبة المراحل المنتهية الاعدادية، في نواحي ( ربيعة - زمار - العياضية )، مشيرا الى انه تم تخصيص مراكز امتحانية تبعد عن مناطق سكن الطلبة بمسافة تصل الى 120 كيلو متر.