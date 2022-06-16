انت الان تتابع خبر دعوة نيابية هامة إلى التربية بشأن طلبة السادس الاعدادي في نينوى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري، اليوم الخميس، وزير التربية للتدخل الشخصي في ملف تخصيص المراكز الامتحانية لطلبة المراحل المنتهية الاعدادية، في نواحي ( ربيعة - زمار - العياضية )، مشيرا الى انه تم تخصيص مراكز امتحانية تبعد عن مناطق سكن الطلبة بمسافة تصل الى 120 كيلو متر.

