انت الان تتابع خبر انفصال أعضاء فرقة BTS والسبب؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في الذكرى التاسعة لتأسيسها، أعلن أعضاء الفرقة الكورية الجنوبية الأشهر عالميًّا انفصالهم الموقت عن بعضهم كفريق، لافتين إلى أهمية هذا القرار في نضوج تقوية أعمالهم الفنية وتعزيز الروابط بينهم كفريق.وللمناسبة، طرحت الفرقة أغنية جديدة بعنوان "Yet to come"، التي تصدرت "الترند" العالمي على "YouTube"، بأكثر من 80 مليون مشاهدة.وتضمن الكليب الجديد عدداً من اللحظات المميزة التي سبق وقدمتها الفرقة بأعمالها السابقة، حتى إن اسم الأغنية لم يقتصر على "Yet to come"، إنما أضافوا إليه بين قوسين (the most beautiful moment).ورغم عقلانية القرار، فإعلانه لم يخل من تأثرهم. ففي فيديو نشر على قناتهم الرسمية على يوتيوب، ظهر الأعضاء السبعة و وهم يتناولون العشاء معاً، ويتحدثون عن خططهم المستقبلية وذكرياتهم مع الفرقة، ما أدخلهم في نوبة بكاء.من جهتها، أكدت شركة hype الراعية للفرقة أن الانفصالبمثابة استراحة قصيرة على أن يعمل الفريق بين الحين والآخر لطرح مشاريع جماعية إلى جانب أعمالهم الفردية عقب طرح ألبوم Proof الأخير.

ورغم ذلك، لم يعلن أي منهم عن أي مشروعات مستقبلية واضحة... فكم سيدوم الانفصال؟