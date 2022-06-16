وكالة الاستخبارات تعلن تدمير وكرا للإرهابيين في كركوك (فيديو)

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طائرات F_16 العراقية استهدفت وكرا للارهابيين في كركوك بثلاث ضربات مباشرة، حولت هذا الوكر الى ركام وبداخله العناصر الإرهابية المنهزمة".

واضاف البيان، ان "المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تقدمها وكالة الاستخبارات أسهمت بحسم العديد من العمليات الأمنية وكانت محط فخر واعتزاز كبير في نفس ابناء الشعب العراقي".