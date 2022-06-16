مستشار ألمانيا يدين "وحشية" الحرب الروسية ضد أوكرانيا..ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "وحشية" الحرب الروسية ضد أوكرانيا اليوم الخميس في ضاحية بالعاصمة الأوكرانية كييف، تعرضت للدمار.



ووصف شولتس ما حدث بعنف عبثي، وقال إن مدنيين أبرياء استهدفوا ومناظل دمرت، وأشار إلى "تدمير ضاحية بأكملها لم تكن فيا أي هياكل عسكرية من الأساس".

وتابع المستشار الألماني "هذا ينبئ بشكل كبير للغاية عن وحشية الهجوم الروسي الذي استهدف التدمير والغزو".

وأضاف شولتس أنها حرب مروعة، وقال: "روسيا تحرز تقدماً فيها بأقصى درجات الوحشية دون مراعاة لحياة البشر، وهو ما يجب أن ينتهي أيضاً"، وتعهد مستشار ألمانيا لأوكرانيا بالتضامن الدولي معها.

ورافق شولتس في زيارته الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

ونقلت وكالة أنباء أنسا الإيطالية عن دراغي في الزيارة أمام مبنى مدمر: "العالم يقف بجانبنا".