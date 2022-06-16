عاجل.. سلطان عمان يصدر مراسيم بينها إعادة تشكيل مجلس الوزراء وشؤون القضاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، الخميس، مراسيم سلطانية، شملت إعادة تشكيل مجلس الوزراء.



وبحسب المراسيم فإنه تم تعيين الدكتور هلال بن علي السبتي وزيرًا للصحة، وتعيين الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزيرًا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتعيين المهندس سالم العوفي وزيرًا للطاقة والمعادن.

إضافة إلى تعيين الشيخ غصن بن هلال بن خليفة العلوي رئيسا لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمرتبة وزير.

كما شملت نقل طلال بن سليمان بن حبيب الرحبي إلى وزارة الخارجية بذات درجته ومخصصاته المالية

وفق التلفزيون العماني، أصدر السلطان هيثم مرسومين بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ونظام المحافظات.

وشمل ذلك مرسوما بتعيين عيسى بن حمد بن محمد العزري أمينا عاما للمجلس الأعلى للقضاء.

كما أصدر السلطان هيثم مرسومين بتعديل بعض أحكام قانون المجالس البلدية، وبتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وشمل ذلك مرسوما بنقل اختصاص حصر وتثمين الممتلكات من وزارة الداخلية إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.