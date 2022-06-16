موسكو تعلن استعدادها لمحادثات سلام مع أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن كبير المفاوضين الروس اليوم الخميس أن موسكو مستعدة لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا، لكنها لم تتلق رداً بعد، على مقترحاتها الأخيرة.



ومنذ محادثات متقطعة بين الجانبين في مارس (آذار) بينها اجتماع رفيع المستوى بين وفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، توقفت المفاوضات بين البلدين.

ونقلت الوكالة عن كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، اليوم أن "كييف مسؤولة عن غياب تقدم" في المفاوضات.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن زيارته إلى كييف "رسالة وحدة أوروبية، موجهة إلى الأوكرانيين، لأننا نعلم أن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة للغاية".

ووصل ماكرون اليوم الخميس إلى كييف، على متن قطار، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.