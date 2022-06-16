رئيس دونيتسك يأمل في اكتمال العملية الخاصة بحلول نهاية العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين بأنه يشترك في التقييم القائل بأن العملية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تكتمل بحلول نهاية العام.



وكان آدم ديليمخانوف، النائب في مجلس الدوما، الذي شارك في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا وفي جمهوريتي دونباس، قد ذكر في وقت سابق أنه يأمل في أن تستكمل العملية الخاصة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بوشلين في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان يشارك ديليمخانوف في تقييمه: "أنا أمل فعلا في ذلك".