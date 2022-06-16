مسؤولة بالأمم المتحدة: النظام البيئى يتعرض لخطر نظرا للتغيرات المناخية

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القاهرة - سامية سيد - قالت لميا محسن مسؤولة من بنجلاديش تعمل فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، إن تغير المناخ واحد من أكبر التحديات التى يواجهها العالم، مشيرة إلى أن المجتمع الدولى يحذر من أن هناك خطر داهم بسبب الغازات الدفيئة.

وأضافت لميا محسن خلال كلمة لها فى فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر العالمى الثامن للبرلمانيين الشباب أن النظام البيئى يتعرض لخطر نظرا للتغيرات التى تحدث فى المناخ، متابعة: "لذلك فإننا ننادى بإجراءات مقاومة للتغيرات المناخية تعمل على الحد من تداعياته لأن هذه التغييرات ستؤثر على مستقبل هذا الجيل، البرلمان هو حجر الزاوية الذى يجسد رفاهية الشعوب والعدالة، لذلك يجب أن نضافر الجهود على المستوى المحلى و الدولى بشأن التغييرات".

ولفتت إلى أن البرلمان عليه دور وهو أن يساعد على إيجاد حقوق مبتكرة فى إطار الطاقة المتجددة، موضحة أن العالم يتغير و يجب أن يتم أخذ رأى الشباب فى الاعتبار عند العمل البرلمانى بشأن التغييرات المناخية، ويجب أن يكون إدراج الشباب فى العمل البرلمانى أمر مهم ويجب أن يكون منصة لبث أصواتهم.

وشددت لميا محسن مسؤولة من بنجلاديش تعمل فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، على أنه يجب أن يكون هناك عمليات برلمانية للتأكد من إدراج الشباب فى عمل البرلمان، وأنه يجب أن يكون البرلمانون الشباب ممثلين للشعوب خصوصا فى مناطق جنوب شرق آسيا.