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3.5 مليار جنيه إضافية لدعم الصحة والتعليم والاستثمارات.. نقلا عن "برلمانى"

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القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان "تعديلات الموازنة.. 3.5 مليار جنيه لدعم الصحة والتعليم والاستثمارات.. و2 مليار للمستشفيات الجامعية.. ومليار للمعلمين وأساتذة الجامعات".

 

وكشف التقرير عن توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث أوصت اللجنة بتخصيص اعتمادات إضافية تبلغ جملتها 3.5 مليارات جنيه، لصالح الصحة والتعليم والاستثمارات ببعض القطاعات، منها 3 مليارات للصحة والتعليم.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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