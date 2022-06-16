3.5 مليار جنيه إضافية لدعم الصحة والتعليم والاستثمارات.. نقلا عن "برلمانى"

وكشف التقرير عن توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث أوصت اللجنة بتخصيص اعتمادات إضافية تبلغ جملتها 3.5 مليارات جنيه، لصالح الصحة والتعليم والاستثمارات ببعض القطاعات، منها 3 مليارات للصحة والتعليم.

محمد يوسف

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