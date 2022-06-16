شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 مليار جنيه إضافية لدعم الصحة والتعليم والاستثمارات.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان "تعديلات الموازنة.. 3.5 مليار جنيه لدعم الصحة والتعليم والاستثمارات.. و2 مليار للمستشفيات الجامعية.. ومليار للمعلمين وأساتذة الجامعات".
وكشف التقرير عن توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، حيث أوصت اللجنة بتخصيص اعتمادات إضافية تبلغ جملتها 3.5 مليارات جنيه، لصالح الصحة والتعليم والاستثمارات ببعض القطاعات، منها 3 مليارات للصحة والتعليم.