شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: قضية الوعى ليست بمعزل عن التداعيات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قضية الوعي ليست بمعزل عن التداعيات الاقتصادية التى يمر بها العالم حاليا موضحا أن الأمل والتفاؤل في مستقبل أكثر استقرارا يبدأ بمجتمع واع وقادر علي العمل ويحث أبنائه منذ الصغر علي الابداع والابتكار موضحا أن التوجه نحو المشروعات الصغيرة وزيادة الإنتاج سيكون له دورا بارزا خلال الفترات المقبلة.

وأضاف الجندى أن الدولة عليها أن تسعى لتعبئة جادة نحو مزيد من العمل والإنتاج في مختلف الصناعات لاسيما أن مصر لديها مقومات كبيرة كى تصبح إحدى الدول الصناعية لما تمتلكه من عنصر بشرى وقدرات شبابية قادرة علي العطاء وتقديم سلات أفضل من الإنتاج لمختلف دول العالم مقترحا إطلاق مبادرة قومية لحشد المجتمع المصرى نحو الصناعة.

وقال عضو مجلس الشيوخ إن الوعي بالإنتاج وزيادة الصناعة سيكون لهما تأثير كبير في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى وتقديم مردود صناعى جيد، ومن ثم يجب العملي علي حشد طاقات المجتمع المصرى صناعيا وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع بما يتلائم مع قدرات وإمكانات دولة بحجم مصر.