اخبار العالم

تتألف من 6 اشخاص.. تفكيك عصابة لتجارة المخدرات في كربلاء

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر تتألف من 6 اشخاص.. تفكيك عصابة لتجارة المخدرات في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء
فككت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عصابة لتجارة المخدرات تتألف من 6 اشخاص في محافظة كربلاء.

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات نفذت مداهمات طالت متهمين مطلوبين وفق احكام الماده 406 القتل العمد وايضا فكتت عصابة تتألف من 6 اشخاص تقوم بالمتاجرة وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات كثيرة للتعاطي وضبط رمانة دفاعية بحوزة احدهم اثناء تنفذ القبض واحالتهم للقضاء".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا