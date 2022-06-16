انت الان تتابع خبر تتألف من 6 اشخاص.. تفكيك عصابة لتجارة المخدرات في كربلاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء

فككت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عصابة لتجارة المخدرات تتألف من 6 اشخاص في محافظة كربلاء.

