انت الان تتابع خبر تتألف من 6 اشخاص.. تفكيك عصابة لتجارة المخدرات في كربلاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء
فككت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، عصابة لتجارة المخدرات تتألف من 6 اشخاص في محافظة كربلاء.
وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات نفذت مداهمات طالت متهمين مطلوبين وفق احكام الماده 406 القتل العمد وايضا فكتت عصابة تتألف من 6 اشخاص تقوم بالمتاجرة وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات كثيرة للتعاطي وضبط رمانة دفاعية بحوزة احدهم اثناء تنفذ القبض واحالتهم للقضاء".