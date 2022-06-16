الكرملين يؤكد أنه من المستبعد عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل المنظور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، إنه بالكاد من الممكن عقد قمة روسية أمريكية في المستقبل المنظور.



وأشار بيسكوف، إلى أنه في مثل هذا اليوم قبل عام، تم عقد لقاء القمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن في جنيف.

وأضاف بيسكوف: "من المستبعد أن يكون عقد قمة للزعماء ممكنا في الوقت الحالي. ومن غير المرجح أن يكون ذلك ممكنا في المستقبل المنظور. رغم أنه، من باب الإنصاف، يجب الاعتراف بأن الشؤون الدولية هي المجال الذي يبدأ فيه أحيانا اتباع النهج البرغماتي. وعندها تتغير النزعات بسرعة كبيرة".

وشدد بيسكوف على أن كل شيء، سيعتمد على تطور الوضع.

وقال: "سنرى كيف ستتطور الأوضاع. لكن الآن وفي المستقبل المنظور المتاح لنا، من الصعب الحديث عن عقد هذه القمة".