الكرملين يكشف الأسباب الحقيقة لإجتياج أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن سبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، هو عدم استماع واشنطن لمخاوف موسكو الأمنية.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لوكالة “سبوتنيك” الروسية: "على الرغم من بعض الآمال التي ظهرت بعد جنيف، رفضت الولايات المتحدة الاهتمام بمخاوفنا. رفضت الولايات المتحدة مناقشة قضية أمن روسيا، ورفضت مناقشة قضية عدم توسيع الناتو نحو حدودنا وعدم ضم الناتو لأوكرانيا، الأمر الذي أصبح من نواحٍ عديدة مثل الضغط على الزناد لحتمية العملية العسكرية الخاصة التي قررها رئيسنا وقائدنا الأعلى".

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بنزع السلاح من أوكرانيا.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مست القطاع المالي والاقتصادي، وكذلك قطاع الطاقة في البلاد.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في حدوث أزمة غذاء عالمية، وارتفاع أسعار الطاقة، بسبب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا، واستغنائها عن النفط الروسي.