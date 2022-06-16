انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

الشارقة - اميمة ياسر - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تعافي الدولار على نحو طفيف، وذلك بعد رفع كبير لكن متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة الأمريكية أدى إلى تراجع كبير للدولار في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 02.35 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1831.63 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمائة إلى 1833.40 دولار للأوقية.

ويزيد رفع الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة.

ورفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة أمس، الأربعاء، بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 25 عاما للحد من زيادة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 21.67 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 940.98 دولار للأوقية.

وصعد البلاديوم 0.5 بالمائة إلى 1870.79 دولار للأوقية.