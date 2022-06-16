شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للإعلام" يوجه بسرعة الانتهاء من التحقيقات بواقعة إذاعة وسط الدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من التحقيقات القانونية اللازمة فى واقعة التعدى بالأيدى على إحدى المذيعات باذاعة وسط الدلتا من قبل مدير التنفيذ.

وشدد زين أنه من غير المقبول على الإطلاق التجاوز بهذه الطريقة أيا كانت الأسباب، مشيرا إلى أن هناك استياء بالغا من التعامل بين الزملاء بهذه الطريقة ولابد من محاسبة المخطئ وتوقيع الجزاء المناسب حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال المؤسفة.