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رئيس "الوطنية للإعلام" يوجه بسرعة الانتهاء من التحقيقات بواقعة إذاعة وسط الدلتا

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القاهرة - سامية سيد - وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من التحقيقات القانونية اللازمة فى واقعة التعدى بالأيدى على إحدى المذيعات باذاعة وسط الدلتا من قبل مدير التنفيذ.

 

وشدد زين أنه من غير المقبول على الإطلاق التجاوز بهذه الطريقة أيا كانت الأسباب، مشيرا إلى أن هناك استياء بالغا من التعامل بين الزملاء بهذه الطريقة ولابد من محاسبة المخطئ وتوقيع الجزاء المناسب حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال المؤسفة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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