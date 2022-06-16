اتصال هاتفي بين شي جينبينغ وبوتين: «الصين راغبة في مواصلة دعم روسيا»

أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ اليوم (الأربعاء) خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعم بكين لـ«سيادة» روسيا و«أمنها»، حسبما أفاد تلفزيون «سي سي تي في» الصيني الرسمي.

وقال شي لبوتين بحسب ما نقل عنه التلفزيون إن «الصين راغبة في مواصلة دعم روسيا في قضايا تمثل مصالح أساسية وتثير مخاوف رئيسية مثل السيادة والأمن».

وبحسب التقرير عن المكالمة، لم يذكر شي أي قضية محددة مثل أوكرانيا أو تايوان.

وتعود آخر مكالمة أعلن عنها بين شي وبوتين إلى أواخر فبراير (شباط)، غداة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وترفض الصين منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير استخدام عبارة «غزو» لوصفه وتوجه أصابع الاتهام في النزاع إلى الولايات المتحدة والحلف الأطلسي.

وامتنعت السلطات الصينية القريبة من الكرملين عن التنديد بالعملية الروسية.

وقبل ثلاثة أسابيع من بدء النزاع، استقبل الرئيس الصيني بوتين في بكين على هامش افتتاح دورة الأولمبياد الشتوية لعام 2022.

وأعلنا في تلك المناسبة «صداقة بلا حدود» بين بلديهما ووقعا عدداً من الاتفاقات، ولا سيما في مجال الغاز.