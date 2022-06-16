15 يونيو , 2022
جدري القردة
أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء أن أوروبا هي مركز انتشار جدري القردة معرباً عن قلقه من مخاطر توطن المرض فيها.
وقال هانس كلوغه مدير منظمة الصحة العالمية فرع أوروبا الذي يشمل 53 دولة بينها دول من آسيا الوسطى في مؤتمر صحافي إن «أوروبا تبقى مركز هذه الموجة التي هي في أوج الاتساع، لقد أبلغت 25 دولة عن أكثر من 1500 حالة، أي 85% من الإجمالي العالمي».
وأضاف كلوغه أن «حجم هذا الوباء يشكل خطراً فعلياً: كلما انتشر الفيروس لفترة طويلة اتسع نطاقه واستوطن المرض في الدول غير الموبوءة».
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: أوروبا «مركز» انتشار جدري القردة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.