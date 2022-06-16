منظمة الصحة العالمية: أوروبا «مركز» انتشار جدري القردة

أعلن المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء أن أوروبا هي مركز انتشار جدري القردة معرباً عن قلقه من مخاطر توطن المرض فيها.

وقال هانس كلوغه مدير منظمة الصحة العالمية فرع أوروبا الذي يشمل 53 دولة بينها دول من آسيا الوسطى في مؤتمر صحافي إن «أوروبا تبقى مركز هذه الموجة التي هي في أوج الاتساع، لقد أبلغت 25 دولة عن أكثر من 1500 حالة، أي 85% من الإجمالي العالمي».

وأضاف كلوغه أن «حجم هذا الوباء يشكل خطراً فعلياً: كلما انتشر الفيروس لفترة طويلة اتسع نطاقه واستوطن المرض في الدول غير الموبوءة».