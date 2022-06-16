15 يونيو , 2022
الخارجية الأميركية.
أعربت الولايات المتحدة عن قلقها الأربعاء بشأن انحياز الصين لروسيا، محذرة من أن الدول التي تنحاز إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في غزو أوكرانيا تقف «على الجانب الخاطئ من التاريخ».
وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية «تدعي الصين أنها محايدة، لكن سلوكها يوضح أنها لا تزال تستثمر في علاقات وثيقة مع روسيا».
وجاء ذلك تعليقاً على تأكيد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي مع بوتين أن بلاده تدعم «سيادة وأمن» روسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تحذر بكين من الوقوف «على الجانب الخاطئ من التاريخ» في النزاع الأوكراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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