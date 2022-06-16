تراجع سعر ​​الدولار عقب القرار التاريخي للفيدرالي الأمريكي

الشارقة - اميمة ياسر - انخفض سعر الدولار الأمريكي، مقابل سلة من العملات، اليوم الأربعاء، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في خطوة تاريخية لمحاربة التضخم.

وكان رفع سعر الفائدة هو الأكبر الذي يقوم به مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منذ 1994، واتخذ هذه الخطوة بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة تقدمًا ضئيلًا في معركته للتضخم.

وانخفض الدولار، مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.50٪ عند 104.76، بعد ارتفاعه إلى 105.79، وهو أقوى مستوى منذ ديسمبر 2002، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي مباشرة.

وأشار كارل شاموتا، كبير استراتيجيي السوق في شركة مدفوعات الأعمال “كورباي”، إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب قرار سعر الفائدة، حيث قال إنه لا يتوقع أن تكون الارتفاعات 75 نقطة أساس شائعة كجزء من أسباب بيع الدولار.

ومع تجدد ضغوط البيع على الدولار، ارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية بنسبة 0.36٪ إلى 1.0452 دولار.

وكانت أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة مقابل العوائد اليابانية المتدنية تلقي بثقلها على الين، الذي وصل إلى أدنى مستوى جديد في 24 عامًا عند 135.60 للدولار في وقت مبكر من الجلسة قبل محو الخسائر ليتداول بارتفاع نحو 1.3٪ مقابل الدولار.

وتعافى الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ مارس 2020، اليوم الأربعاء، وارتفع بنسبة 1.71٪ إلى 1.2202 دولار، لكن التأجيل قد يكون مؤقتًا مع تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة وصراع تجاري محتمل مع الاتحاد الأوروبي يلقي بثقله على العملة.