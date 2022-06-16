شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: الحزب سيتقدم بمشروع كبير خاص بالاقتصاد الأخضر خلال الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة الوطن والوكيل الأول للجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، إنه من إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن الحوار الوطنى، عمل الحزب جاهدا لإنتاج محاور معينة للحوار الوطنى من خلال لجنة تم تشكيلها من هيئة الحزب بحيث نعمل في محاور محددة.

وأضاف الأمين العام لحزب حماة الوطن، خلال برنامج أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية خلود زهران، أن الحزب عمل على 4 محاور وهما المحور السياسى والاقتصادي والاجتماعى ومحور الحريات.

وتابع الأمين العام لحزب حماة الوطن أن الحزب سيتقدم بمشروع كبير خاص بالاقتصاد الأخضر على مستوى عالى، خاصة أننا مقبلين على استضافة مصر لقمة المناخ.

ولفت الأمين العام لحزب حماة الوطن إلى أن المواطن المصرى سيستفيد كثيرا من الحوار الوطنى وعلى رأسها المشاركة، لأن الأمر ليس له علاقة بالأحزاب فقط ولكن الجميع يشارك.