شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر البزار: قضية تغير المناخ تحدٍ عالمي غير مسبوق لا يعترف بالحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر البزار، عضو مجلس النواب، ورئيس منتدى البرلمانيين الشباب الدولي، إن قضية تغير المناخ هو تحدٍ عالمي غير مسبوق لا يعترف بالحدود، مضيفة :"وسواء كنا مسئولين عن الانبعاثات من عدمه فهذا سيؤثر علينا جميعا، وتغير المناخ يغير عالمنا، فهو تهديد للسلام والاستقرار، وهو يهدد البلدان ذات الأراضي المنخفضة وسيؤدي إلى تشريد الناس وتدمير سبل العيش".

وأعربت سحر البزار عن سعادتها بانعقاد أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب في مصر باعتبارها أول بلد في المنطقة العربية تستضيف المؤتمر البرلماني الدولي، مضيفة أن هذا اليوم مميز بالنسبة لها بصفتها نائبة برلمانية شابة من مصر.

ووجهت سحر البزار التحية للمشاركين في أعمال المؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، متابعة :"لم يكن ليتحقق هذا لولا الدعم الهائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي الجبالي، وكرئيس لمنتدى شباب البرلمانيين يسعدني أن هذا المؤتمر سيوجه أصواتنا إلى كوب 27 الذى سيعقد هنا فى شرم الشيخ".

وتابعت:" نشهد نقصا في الإلتزام من العديد من البلدان تجاه التخلص تتدريجي من الوقود الإحفوري بحلول عام 2050، ونقصاً واضحا من العديد من الدول بشأن إلتزاماتها المالية بشأن المتعلقة بذلك، نحن شباب البرلمانيين لدينا منصاتنا وهي منصة منتدي شباب البرلمانيين الي يمكننا الدعوة من خلاله لمواصلة سن القوانين واللوائح الخاصة بتغير المناخ، وضمان وفاء الحكومات بإلتزاماتها بتوفير حلول تجاه تغير المناخ، لا أريد أن أكون نذيرا للشؤم،ولكن وقت الكلام قد انتهي ، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن إذا فشلنا في جهودنا فإننا ليس أمامنا كوكبا أخر لنعيش فيه".