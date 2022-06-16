شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من نواب "التنسيقية" يشارك في فاعليات مؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في فاعليات، اليوم الأول، من النسخة الثامنة للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، والذي ينظمه مجلس النواب المصري مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت شعار "برلمانيين شباب من أجل قضايا المناخ".

حضر المؤتمر، شباب البرلمانيين من عشرات الدول حول العالم، و دارت جلسات اليوم الأول حول قضايا المناخ وأثرها علي حقوق الانسان، ودور البرلمانيين الشباب في جعل البرلمانات حول العالم برلمانات خضراء.

كما انعقدت، اليوم، جلسة عن دور شباب البرلمانيين في وضع التشريعات الخاصة بملف تغير المناخ و القضايا البيئية.

ضم الوفد التنسيقية، النائبة أميرة صابر، النائب محمد إسماعيل، والنائب أحمد فتحي، اعضاء مجلس النواب، والنائبة نهي زكي، عضو مجلس الشيوخ.