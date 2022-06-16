شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية "حماة وطن": مصر تصدر للعالم تمكين الشباب والحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن بمجلس النواب، إن هناك مميزات كثيرة للمؤتمر العالمي الثامن للبرلمانيين الشباب، بمدينة شرم الشيخ، والذى بدأ فعالياته اليوم الأربعاء، منها أنه محفل دولى متواجد فيه شباب برلمانيين من مختلف الدول، وتابع: "وهؤلاء الشباب هم صناع القرار فى بلدانهم".

وأضاف "شلبى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة "الحياة"، أن مصر تصدر مشهد تمكين الشباب والحفاظ على البيئة للعالم سواء من خلال العملية التشريعية أو الحكومات والمتمثل فى مؤتمر المناخ الذى سيعقد في مدينة شرم الشيخ أيضاً.

ولفت "شلبى" إلى أن عملية التغير المناخى التى يشهدها العالم بسبب الاحتباس الحرارى يتطلب تمويلاً خاصاً من قبل الدول المتقدمة للدول النامية من أجل معالجة عملية التصحر والجفاف ومواجهة التغير المناخى.