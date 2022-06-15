شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «البشت الحساوي» يبدأ باستقبال زواره في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "البشت الحساوي" المقامة وسط سوق الأربعاء في محافظة الأحساء، والذي حظي بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، ضمن برنامج الافتتاح الرسمي لسوق الأربعاء الشعبي.

ويستقبل المهرجان الذي تنظمه وزارة الثقافة زواره يومياً لمدة سبعة أيام، ابتداءً من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل 21 يونيو, حيث يتضمن المهرجان العديد من الأنشطة التي تعكس الإرث الثقافي التاريخي للحياكة اليدوية في الأحساء، وفي مقدمتها صناعة البشوت.

وتحتفي وزارة الثقافة بالبشت الحساوي بوصفه عنصراً ثقافياً أصيلاً يُعبر عن الهوية السعودية، وذلك من خلال معرض يوثق قيمة البشت، وورش عمل حيّة مختصة بصناعة البشوت، إلى جانب الاحتفاء بالحرف اليدوية الوطنية ومنها حرفة حياكة البشوت.

ويقدم المهرجان لزواره فرصة تذوق أبرز المأكولات التاريخية التي تشتهر بها الأحساء ومنها (الخبر الحساوي، والأرز الحساوي، والتمر الحساوي), كما تحضر القهوة السعودية بأنشطةٍ خاصة تحت مظلة مبادرة "عام القهوة السعودية" وذلك لإبراز مكانة القهوة السعودية وحضورها الدائم في المناسبات السعودية.

ويأتي المهرجان في سياق جهود وزارة الثقافة للاحتفاء بالعناصر الثقافية المميزة للمملكة، ومنها صناعة البشوت التي تشتهر بها الأحساء وتعد حِرفة تاريخية تتميز بها، وتتوارثها أسرها منذ القدم.