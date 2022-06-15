شكرا لقرائتكم خبر عن بعد احتجاز اثنين من مواطنيها.. أمريكا تحث رعاياها على عدم السفر إلى أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حث البيت الأبيض المواطنين الأمريكيين، يوم الأربعاء، على عدم السفر إلى أوكرانيا بعد تقارير عن احتجاز القوات الروسية لأمريكيين اثنين.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للصحفيين، إنه إذا كانت التقارير صحيحة، فإن الولايات المتحدة "ستفعل كل ما في وسعها" لإعادتهما.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وتعهد بتقديم مساعدات أمنية إضافية بقيمة مليار دولار لأوكرانيا لمساعدتها في صد القوات الروسية في مناطق القتال بشرق البلاد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله في بيان: "أبلغت الرئيس زيلينسكي أن الولايات المتحدة ستقدم مليار دولار إضافي في صورة مساعدات أمنية لأوكرانيا، تشمل أسلحة مدفعية وأسلحة دفاع ساحلي، وكذلك ذخيرة للمدفعية وأنظمة صواريخ متقدمة يحتاجها الأوكرانيون لدعم عملياتهم الدفاعية في دونباس".

وتشمل حزمة الأسلحة لأول مرة قاذفات لصواريخ هاربون المضادة للسفن محمولة على مركبات، حسبما أفادت مصادر مطلعة.

كما تشمل الحزمة الأمريكية 320 مليون دولار من أجل أجهزة لاسلكية آمنة والمعدات المرتبطة بها و55 مليون دولار لأجهزة بصرية حرارية للرؤية الليلية و160 مليون دولار للتدريب، وفقا لأحد المصادر المطلعة.