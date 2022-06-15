بايدن يكشف عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليار دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل قطعاً مدفعية وقذائف إضافية وصواريخ مضادة للسفن بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

وأوضح بايدن في بيان أنه أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كما أعلن تقديم 225 مليون دولار إضافية بشكل مساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وأشار بايدن إلى أن جزءاً من المليار دولار المقدمة لأوكرانيا سيخصص لدعم العمليات العسكرية في دونباس، وأن المساعدات العسكرية تشمل أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للسفن.