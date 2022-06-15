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صادرات الغاز.. إيران تعلن تسلمها 1.6 مليار دولار من العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسلمت 1.6 مليار دولار من الطلب المتأخر على صادرات الغاز الإيراني إلى العراق، وفق ما ذكره موقع الأخبار العاجلة الإيراني.
وأضاف الوزير أنه "مع دبلوماسية الطاقة النشطة وشهور من المفاوضات، تم استلام 1.6 مليار دولار من الطلب المتأخر على صادرات الغاز إلى العراق، ومنذ بداية العام، مقارنة بالعام الماضي، زاد حجم تصدير الغاز الإيراني بنسبة 25 % وعائدات النقد الأجنبي بنسبة 90 %".

وقبل أسبوع، وافق البرلمان العراقي على مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي يشمل توفير مفردات البطاقة التموينية كما تضمن سداد ديونه لإيران لمنع انقطاع التيار الكهربائي في البلاد مع استمرار واردات الغاز.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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