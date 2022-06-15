شكرا لقرائتكم خبر عن حلفاؤك باعوك يا جونسون.. استقالة ثاني مستشار في عامين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضربة قوية جديدة، اليوم الأربعاء، مع إعلان كريستوفر جيدت مستشاره لشؤون مدونة السلوك الوزاري استقالته، وهو ثاني مستشار يستقيل من هذا المنصب ذاته خلال عامين.

ونجا جونسون الأسبوع الماضي من اقتراع على الثقة، صوت خلاله 41 من نواب حزبه ضد قيادته بعد تورطه في فضائح وزلات أثارت تساؤلات حول سلطته خلال الأشهر الماضية.

وكان جيدت قد قال الشهر الماضي إن على جونسون أن يشرح سبب اعتقاده بأنه لم يخالف مدونة السلوك الوزاري بعد تغريمه لحضور حفل خلال الإغلاق العام بسبب كوفيد-19.

وقال المستشار المستقيل في بيان نُشر على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت "مع الأسف، أشعر أنه من الصواب أن أستقيل من منصبي كمستشار مستقل لشؤون الوزراء".

ولم يقدم جيدت، الذي كان دوره تقديم المشورة لجونسون في الأمور المتعلقة بمدونة السلوك الوزاري، سببا لاستقالته.

وكان قد عين في أبريل نيسان 2021 بعد 5 أشهر من استقالة صاحب المنصب السابق احتجاجا على دعم جونسون لوزير تبين أنه خالف القانون.