شكرا لقرائتكم خبر عن تخريج الدفعة الأولى من دورة "صحافة المناخ" بنقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت نقابة الصحفيين اليوم تخريج وتكريم الدفعة الأولى من دورة "صحافة المناخ" للصحفيين، والتي نظمتها لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الكاتب الصحفي حماد الرمحي السكرتير العام المساعد، رئيس لجنة التدريب.

وضمت الدورة 22 صحفياً من الصحفيين المتخصصين في صحافة البيئة والمناخ تحت إشراف الكاتب الصحفي أحمد شوقى العطار المتخصص فى قضايا البيئة والمناخ، تهدف الدورة إلى تأهيل الصحفيين المتخصصين في صحافة البيئة والمناخ لحضور مؤتمر التغييرات المناخية " COP27" والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الأمم المتحدة، فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبرالمقبل.

ومن جانبه أكد حماد الرمحي أن لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين تنظم حالياً سلسلة من الدورات المتخصصة والمتقدمة حول صحافة البيئة والمناخ، تزامنا مع استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة فى مدينة شرم الشيخ "COP27".

وأضاف أن الهدف من هذه الدورات هو تجهيز كوادر صحفية وإعلامية متخصصة فى الصحافة البيئية والمناخية لتغطية هذا الحدث العالمي بشكل احترافي، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة رفع الوعى البيئى لدى المجتمع المصرى، مشيرا الى أن الدورة التدريبية اعتمدت على مجموعة من المحاور الاساسية كان من أبرزها فهم أساسيات علم المناخ ومصطلحاته الرئيسية، ودراسة الأفكار والتقارير والتحقيقات المرتبطة بتغير المناخ.

بالإضافة إلى فهم تعلم مهارات التعامل مع البيانات الإعلامية الخاصة بصحافة البيئة والمناخ، ودراسة مهارات استخدام المصادر المفتوحة للعثور على البيانات الخاصة بالتغييرات المناخية.

كما تناولت الدورة دراسة وتعلم مهارات التحقق من المعلومات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وتعلم مهارات كتابة القصص المناخية بشكل احترافي وجذاب.

كما شملت الدورة دراسة أخلاقيات الصحافة البيئية وطرق إشراك الجمهور، والمهارات المطلوبة لتغطية قمة المناخ «COP27»المقبلة في مصر، وفي نهاية حفل التخرج قام الكاتب الصحفي حماد الرمحي رئيس لجنة التدريب بتكريم الخريجين ومنحهم شهادات التفوق والتكريم.