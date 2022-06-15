شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا الوسطى تدعم استضافة المملكة لمعرض إكسبو 2030 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوفد رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، "دولة مقر منظمة سيماك" وفداً رسمياً للمشاركة في الاجتماع الذي عقده المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع رئيس وأعضاء المجموعة.

وأعلن مستشار رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ادريان بوني ابومبو، في تصريح لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، عن ترحيب بلاده بعقد القمتين (القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة) في مدينة الرياض، وعن دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض "إكسبو 2030" في مدنية الرياض.

من جهته، عبر المستشار، عن شكر وتقدير حكومة المملكة لهذا الدعم، الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين.