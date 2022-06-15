شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح محطة مترو «واترلو» بلندن بعد إخلائها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شرطة النقل البريطانية اليوم الأربعاء، إنه سيتم بعد قليل فتح محطة واترلو لمترو الأنفاق في لندن، بعد أن جرى اتخاذ إجراء احترازي بإخلائها في وقت سابق اليوم، بسبب طرد مشبوه تبين أنه إنذار كاذب.

فيما تم تعليق الحركة جزئيا على خط اليوبيل، بينما كانت الشرطة تتعامل مع التحذير الأمني.

وذكرت متحدثة باسم شرطة النقل "تم اتخاذ إجراء احترازي بإخلاء المحطة بينما حضر أفراد الشرطة لفحص العبوة... التي تم التأكد من أنها غير مريبة وسيتم إعادة فتح المحطة خلال وقت قصير".