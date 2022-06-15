شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء رحلات جوية في بلجيكا بسبب احتجاجات عمالية عارمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت النقابات العمالية البلجيكية عن تنظيم احتجاجات في مختلف أنحاء البلاد يوم الاثنين المقبل، مما سيؤدي إلى إلغاء رحلات جوية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية.

ودعا بعض من أكبر النقابات العمالية في بلجيكا، إلى تنظيم الإضرابات بسبب مطالبهم بإجراء إصلاحات تشريعية لمواجهة تراجع القوة الشرائية في أعقاب جائحة كوفيد19- والتضخم القياسي، وفقا للوكالة.

وذكرت الوكالة أن النقابات العمالية تتوقع مشاركة ما يصل إلى 70 ألف شخص في المظاهرة، بوسط مدينة بروكسل، ومن المتوقع أن تتأثر شركات النقل بالإضراب عن العمل.

وقد أعلنت شركة "بروكسل ايرلاينز" للطيران أنها ستلغي نصف رحلاتها يوم الاثنين، نظرا لأن الموظفين الأرضيين الذين تعاقدت معهم شركة الأمن "جي4اس" سيشاركون في الإضراب عن العمل.

وكتب مطار بروكسل على موقع تويتر أنه "ينصح الركاب المغادرين بإعادة حجز رحلاتهم، إذا كان هذا ممكنا"، وإلا فإن عليهم السفر بحقيبة يد فقط.