شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «حمزة عبدي بري» رئيساً لوزراء الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عيّن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اليوم الأربعاء، حمزة عبدي بري الرئيس السابق للجنة الانتخابات في ولاية جوبالاند رئيسا للوزراء.

وذكر الرئيس في كلمة عبر التلفزيون الرسمي "أطلب من البرلمان الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن. أطلب من رئيس الوزراء أن ينجز عمله المنوط به مثل معالجة‭‭‭‭ ‬‬‬‬حالة انعدام الأمن، والجفاف، وتغير المناخ، و(إقامة) علاقات جيدة مع جميع البلدان".

وفي الشهر الماضي، فاز محمود بالرئاسة للمرة الثانية. وكان قد تولى المنصب في السابق من عام 2012 إلى عام 2017 بعد انتخابات تأخرت طويلا وسط أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما وتمرد دموي.

وقال بري، النائب البرلماني الذي انتخب في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي عن مدينة كيسمايو، حيث شارك في تأسيس جامعة "أشكر الله على جعل الصومال يجري انتخابات نزيهة بعد فترة من عدم اليقين".

وأضاف "أعاهدكم بالعمل ليل نهار، وسأقوم بتشكيل أفضل حكومة".