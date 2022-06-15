شكرا لقرائتكم خبر عن السلفادور تخسر 56 مليون دولار بسبب هبوط «بيتكوين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى الهبوط الحاد الذي قضى على حوالي ثلثي قيمة بيتكوين، إلى تفاقم أزمة الديون في أكثر دول العالم صداقة مع عالم التشفير.

ففي العام الذي أعقب اعتماد السلفادور لعملة بيتكوين كعملة قانونية، خسرت الدولة ما يقرب من 56 مليون دولار من خلال المراهنة على الأصول الرقمية، وفقًا لحسابات "بلومبرغ".

وتمثل الخسائر الآن أكثر من نصف ما أنفقته حكومة الرئيس نجيب بوكيلة لشراء 2301 بيتكوين، تم الإعلان عنها عبر تويتر.

وكانت العملة المشفرة تراجعت للجلسة التاسعة على التوالي، اليوم الأربعاء، في أطول سلسلة خسائر لها منذ العام 2014، مع ذلك، لا يبدو أن مدى التراجع قد كبح شهية بوكيلة، الذي لمح في تغريدة يوم أمس الثلاثاء إلى أنه قد يمثل فرصة للشراء.

واستنادًا إلى تغريدات الرئيس، اشترت السلفادور 500 بيتكوين إضافية منذ أكثر من شهر بقليل.

كما تسلط الخسائر الضوء على مخاطر تطال ديون الدولة الواقعة في أميركا الوسطى التي تعاني من ضائقة مالية، وسط المخاوف المحيطة بالعجز المالي الواسع وسندات بقيمة 800 مليون دولار تستحق في يناير.