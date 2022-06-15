شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا ترسل أسلحة إلى أوكرانيا بقيمة 650 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مصادر مطلعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستعلن اليوم الأربعاء عن إرسال أسلحة ومعدات بقيمة 650 مليون دولار لأوكرانيا، سيكون من بينها لأول مرة صواريخ هاربون المضادة للسفن، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتشمل حزمة الأسلحة أيضا أجهزة للاسلكية آمنة ومعدات متعلقة بها بقيمة 320 مليون دولار، ومعدات للرؤية الليلية الحرارية بقيمة 55 مليون دولار بالإضافة إلى 160 مليون دولار لتدريب، بحسب أحد المصادر.

ويأتي هذا الإعلان فيما يطلب مسؤولون أوكرانيون الحصول على المزيد من الأسلحة بصورة أسرع لتجنب التقدم الروسي التدريجي شرقي البلاد.