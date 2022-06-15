شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء دفاع قوة الاستطلاع يبحثون تهديدات دول التحالف العشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزراء دفاع قوة الاستطلاع المشتركة (JEF) محادثات في العاصمة النرويجية أوسلو، تناولت التهديدات الأمنية المشتركة والقضايا التي تهم دول التحالف العشر.

وقال وزير الدفاع البريطاني "بن والاس" في بيان عقب المحادثات التي جرت على مدى يومين: "كان من دواعي سروري أن ألتقي بزملائي التسعة وزراء دفاع قوة الاستطلاع المشتركة؛ لتعميق علاقاتنا ودعم انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)".

وأصدرت المجموعة عقب اللقاء بياناً رحبت من خلاله بطلب انضمام السويد وفنلندا لحلف الناتو، كما أعربت عن استعدادها للعمل مع البلدين لتكملة إجراءات الانضمام ومعالجة التحفظات التي أبدتها بعض الدول بشأن الخطوة.

وقوة الاستطلاع المشتركة التي تقودها بريطانيا تضم: الدنمارك، إستونيا، فنلندا، أيسلندا، لاتفيا، ليتوانيا، هولندا، النرويج والسويد، وتعد جزءًا مكملًا للإطار الإستراتيجي الأوسع لحلف الناتو، وتتركز أعمالها في مناطق الدول الأعضاء بحوض بحر البلطيق، وشمال القارة الأوروبية والمحيط الأطلسي.