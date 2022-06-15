وزير الدفاع الأميركي: ينبغي على الدول الغربية «تكثيف» عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا

15 يونيو , 2022
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن
دعا وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن من بروكسل الأربعاء الدول الغربية إلى «تكثيف» عمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا للسماح لها بالدفاع عن أراضيها في مواجهة القوات الروسية.
وقال أوستن «علينا تكثيف التزامنا المشترك كي تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، وعلينا أن نبذل قصارى جهودنا لضمان أن تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها، عن مواطنيها وأراضيها».
وجاء كلام أوستن أثناء اجتماع للدول الأعضاء في «مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا» التي شكّلتها الولايات المتحدة لدعم كييف في مقرّ حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل.
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