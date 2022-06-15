تلفزيون محمول يمكن طيّه على شكل حقيبة

لندن: إذا كنت من عشاق التخييم والرحلات وترغب في نفس الوقت بمتابعة برامجك التلفزيونية المفضلة، فربما يكون هذا التلفزيون هو ما تبحث عنه.

وتم تصميم التلفزيون حتى يمكن حمله ونقله من مكان لآخر بسهولة، حيث يتحول إلى حقيبة بحجم حقيبة سفر صغيرة يمكنك حملها أينما تذهب.

وصمم المصمم الكوري هيونسيوك كانغ مفهوم تلفزيون The Suitcase وهو عبارة عن تلفزيون في حقيبة، وهو ليس تلفزيونًا معبأً في حقيبة في الواقع، بل هو شاشة مرنة يمكن طيها مرة أخرى على شكل حقيبة توضع في صندوق سيارتك، وهو ليس مثل تلفزيون التخييم التقليدي مع حامل محمول، بل هو عبارة عن شاشة مع حامل وتلفزيون مدمجين.

و لراحة المستخدم، تحتوي الشاشة المرنة على مفصلة ذات محورين تعمل في المنتصف، مما يسمح بتعديل شاشة التلفزيون بحرية في أي زاوية ويمكن طيها وفتحها بسهولة. ويمكن حمل حقيبة السفر بسهولة عن طريق الإمساك بالمقبض الجلدي المتصل بالجزء العلوي.

و يوجد أيضًا شيء يسمى زر الانتظار، والذي يسمح بقفل الشاشة بإحكام في أي من التكوينين. والتلفزيون مزود بمنفذ USB من النوع C و3 منافذ USB A و3 منافذ HDMI لضمان الترفيه دون عوائق أثناء التخييم، بحسب موقع يانكو ديزاين.