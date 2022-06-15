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الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 1994

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بغداد - ياسين صفوان - رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ لمكافحة التضخم، في سابقة لم تحصل منذ العام 1994.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدل إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪، وهو ما لم يحصل منذ ما قبل بدء جائحة .

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن أرقام مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8,4 % على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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