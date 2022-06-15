الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة للمرة الأولى منذ عام 1994

ورفع الاحتياطي الفيدرالي المعدل إلى نطاق من 1.5٪ إلى 1.75٪، وهو ما لم يحصل منذ ما قبل بدء جائحة كورونا

وقبل أيام، بدا أن رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، أمر مؤكد.

لكن أرقام مايو التي صدرت الجمعة، كانت بمثابة جرس إنذار للعودة إلى أرض الواقع، مع معاودة الارتفاع بشكل سريع مسجلا رقما قياسيا منذ 40 عاما، مع 8,4 % على أساس سنوي و1% على أساس شهري، وفقا لمؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك.