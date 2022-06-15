بالصورة.. الصدر ونواب الكتلة الصدرية في الحنانة

ومن المؤمل أن يعقد الصدر، اليوم، اجتماعاً مع نواب الكتلة الصدرية الذين قدموا مؤخراً استقالاتهم من مجلس النواب بناءً على طلبه.

وفي وقت سابق من اليوم، رجح الخبير السياسي مناف الموسوي في حديث لـ الخليج 365، أن تكون دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب الى الحنانة لتقديم الشكر لهم على مواقفهم وتحديد شكل وملامح المرحلة القادمة.

