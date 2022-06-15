بعد 6 أعوام على احتجازه.. محكمة إسرائيلية تدين موظف إغاثة فلسطينيا بدعم حماس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

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أدانت محكمة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، موظف إغاثة فلسطينيا محتجزا منذ ستة أعوام، بتهمة تحويل عشرات الملايين من الدولارات من أموال الإغاثة إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).



وقال القضاة إن المحكمة المركزية في بئر السبع أدانت محمد الحلبي بتهمة دعم منظمة إرهابية لكنها برأته من الخيانة. وحددوا جلسة النطق بالحكم في يوليو/ تموز المقبل.

وكان الحلبي، مدير مكتب منظمة وورلد فيجن في قطاع غزة، وهي منظمة مسيحية دولية غير حكومية، قد اعتقل في يونيو/ حزيران 2016، واتهمته إسرائيل بتحويل ما يصل إلى 50 مليون دولار لدفع أموال لمقاتلي حماس وشراء أسلحة وتمويل أنشطة الجماعة.