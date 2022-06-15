تونس.. منع القيادية في "النهضة" السيدة الونيسي من السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 يونيو 2022

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منعت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، السيدة الونيسي، النائبة عن حركة النهضة بالبرلمان المنحل، من السفر للعلاج، و طالبتها بالحصول على ترخيص قضائي.



و أكد المحامي سمير ديلو، في تدوينة له على صفحته في“فيسبوك“، أن السلطات منعت اليوم السيدة الونيسي من السفر، قائلا:“ بعد أشهر طويلة من التضييق على النواب في المطارات والمنافذ الحدودية بدعوى تنفيذ إجراء الإستشارة قبل المغادرة، أصبح الراغبون منهم في السفر يُواجَهون بطلب غريب: وجوب الحصول على ترخيص قضائي“.

و تابع: ”هذا ما وُوجهت به نائبة الشعب السيدة الونيسي اليوم عند تقدّمها للسّفر بغاية العلاج في بلد إقامة عائلتها فتمّت مطالبتها بمراجعة النّيابة العامة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس للإذن لها بالسّفر وهو ما قامت به مرفوقة بمحاميتها الأستاذة بوعلي ، وكان الجواب أنّه لا وجود لأيّ منع سفر يستوجب تدخّلا قضائيّا“.