المخابرات الأمريكية: إيران تخطط لسلسلة اغتيالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية في تقرير صدر أخيرا، من أن النظام الإيراني يخطط لسلسلة اغتيالات سرية ضد مسؤولين أمريكان وغربيين، في إطار عمليات الانتقام التي تسيطر على الملالي في أعقاب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل عامين.

وأكد التقرير على أن هدف طهران على المدى الطويل هو إجبار الجيش الأمريكي على الانسحاب من المنطقة، حسبما أفاد سكوت بيرييه، مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وقال «إن طهران تخطط على الأرجح لأعمال سرية ضد المسؤولين الأمريكيين للرد على اغتيال الولايات المتحدة للجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قُتل في غارة جوية عام 2020».

استراتيجية الانتقام

وأفاد بيرييه أن الاستراتيجية العسكرية التقليدية لإيران تقوم على الردع والانتقام للضغط على الولايات المتحدة، حيث مولت طهران وسلحت وتعاونت مع شبكات بالوكالة في جميع أنحاء العراق ولبنان وسوريا واليمن.

ولفت إلى أن طهران تسعى دائما إلى ضرب مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومستعدة دائما لاستخدام العنف والإرهاب ضد الولايات المتحدة والقوات الشريكة، وتهدف استراتيجيتها إلى ضمان استمرارية حكم الملالي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وتأمين مكانتها الإقليمية.

وأكد أنها توظف مجموعة معقدة من القدرات الدبلوماسية والعسكرية والأمنية، بما في ذلك القوات غير التقليدية التي تجند وتدرب الشركاء والوكلاء لتحقيق أهدافها والقوات التقليدية التي يمكن أن تفرض تكاليف باهظة بسبب عملياتها الإرهابية.

عمليات سرية

ووفقا للتقرير، لا يزال المسؤولون الإيرانيون يرون أنهم لم ينتقموا بشكل كافٍ لمقتل القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني - فيلق القدس قاسم سليماني في 8 يناير 2020 ، وربما يخططون لاتخاذ عمليات سرية ضد المسؤولين الأمريكيين للرد على وفاته أثناء محاولة الحفاظ على الإنكار المعقول وتقليل التصعيد.

ومن المحتمل أن تستمر إيران في التركيز على الاعتداءات غير التقليدية أو الإجراءات التي يمكن الحد الأدنى من إنكارها، مثل العمليات الالكترونية، بدلا من الانتقام التقليدي الصريح لمواجهة الضغط الغربي.

ويشير التقرير إلى أن نظام الملالي يقوم على تصدير العنف والدمار، بعدما اعتمدت بشكل متزايد على الطائرات المسيرة بدون طيار؛ لأنها غير مكلفة ومتعددة الاستخدامات، وتوفر الأسلحة والصواريخ الباليستية لوكلائها في ميليشيات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط باليمن ولبنان وسوريا والعراق.

انتهاكات دولية

إيران طرف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية.

ومع ذلك ، منذ عام 2018 ، وجدت حكومة الولايات المتحدة أن إيران غير ممتثلة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية بسبب فشلها في الإعلان عن عمليات نقل الأسلحة الكيميائية والقائمة الكاملة لعوامل مكافحة الشغب (RCAs)، وعدم تقديم قائمة كاملة بالأسلحة الكيميائية، وتشعر حكومة الولايات المتحدة بالقلق أيضا من أن إيران تلاحق عوامل صيدلانية لأغراض هجومية.

في عام 2021، أجرت إيران مفاوضات بيع أسلحة مع روسيا والصين وكوريا الشمالية.

ربما تعكس هذه المفاوضات أولويات التحديث العسكري لإيران - الصواريخ والبحرية والطائرات بدون طيار وقوات الدفاع الجوي - لكن طهران قد تسعى إلى تعزيز قدرات القوة الجوية والحرب الالكترونية بناء على الدروس المستفادة من النزاعات الأخيرة.

زرع الشر

وأشارت وكالة المخابرات الأمريكية إلى أن طهران، تواصل زرع الشر وتقديم الدعم الاستشاري والمالي والمادي للشركاء والشبكات الوكيلة في العراق ولبنان وسوريا واليمن لبناء عمق استراتيجي، وتسهيل الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين.

واستفادت طهران من علاقاتها لمهاجمة الوجود الأمريكي المستمر في المنطقة وتحاول إجبار القوات الأمريكية على الانسحاب، وقام إسماعيل قآني قائد الحرس الثوري الإيراني بتطوير خطوط الجهد الإقليمية التي ورثها في يناير 2020 عن سلفه قاسم سليماني.

وواصلت إيران أنشطتها الإقليمية على الرغم من إعادة فرض العقوبات عام 2018 بموجب خروج الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، مما أعاق وصول طهران إلى مصادر التمويل الحكومية التقليدية، بما في ذلك صادرات النفط.

تحايلت على العقوبات الأمريكية، لكن انخفاض قيمة العملة والتضخم المرتفع والبطالة لا تزال تعصف باقتصادها.

هجمات خفية

وحسب التقرير المخابراتي، أوقفت طهران بعض إجراءات الشفافية الخاصة ببرنامجها النووي واليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 و60 %، بما يتجاوز حد خطة العمل الشاملة المشتركة البالغ 3.67%، وأجرت أبحاثا وتطويرا لأجهزة طرد مركزي متطورة تتجاوز الحدود المتفق عليها وأنتجت كميات صغيرة من معدن اليورانيوم المخصب لأول مرة.

وتوقع التقرير أن يؤدي رد طهران إلى إظهار القوة وتقليل النفوذ الإقليمي الغربي وإعادة ترسيخ الردع بعد الهجمات المتكررة على المصالح الإيرانية في إيران وسوريا.

ومن المحتمل أن تتضمن هذه الردود هجمات خفية تسارع في التنكر منها أو عمليات الكترونية أو إجراءات متعلقة بالمجال النووي، ومن المحتمل أن تسعى إلى تجنب التصعيد الذي تتوقع أن يقوض مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة أو يعيق هدفها المتمثل في إجبار الولايات المتحدة على الانسحاب من المنطقة.

أنشطة إيران التخريبية وفقا للمخابرات الأمريكية:

اليمن







تدعم الحوثيين بالمستشارين والأسلحة لتسهيل هجماتهم ضد دول الجوار.



زودت الحوثيين بواحدة من أكثر طائراتها تقدما «شاهد -136»، وهي طائرة مسيرة بعيدة المدى.



تورطت في 3 هجمات بصواريخ باليستية على الإمارات.



تعمل في الخفاء لمساعدة الحوثيين على بسط نفوذهم على اليمن.



لبنان





تعمل طهران مع حزب الله الشريك الفرعي الأهم لديها.



تدعمه ليظهر قوته ويعزز قدرات المسلحين التابعين له.



تعمل بصفتها الراعي الأساسي لحزب الله.



تتفق جميع مصالحها الاستراتيجية مع الحزب اللبناني.



سوريا





تسعى إلى تأمين وجود اقتصادي وعسكري في سوريا.



تستخدم أرضها للرد على الهجمات الإسرائيلية.



أبدت استعدادها لاستهداف القوات الأمريكية في سوريا.



شنت عدة هجمات صاروخية ضد شركاء الولايات المتحدة والتحالف في سوريا.



العراق