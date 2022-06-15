شكرا لقرائتكم خبر باشاغا: يجب الوصول لاتفاق ليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شدد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية.

جاء ذلك أثناء اجتماع في مقر حكومته الموقت بسرت مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، وبحضور نائبي باشاغا: خالد الأسطى وسالم الزادمة وعدد من الوزراء.

وبحسب مكتب باشاغا الإعلامي؛ ناقش الحضور تطورات المشهد السياسي في البلاد، وأكدوا على ضرورة الوصول لاتفاق فيما يخص نقاط الخلاف على القاعدة الدستورية ضمن المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في القاهرة.