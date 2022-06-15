وفاة زوجة وزير الداخلية التونسي بسبب تسرب غاز

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ويوم 16 مايو الماضي أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب غازي أسفر عن تعرض زوجته لإصابات طفيفة، نقلت على إثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة، فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين متأثرة بإصابتها في حادث انفجار، إثر تسرب غازي في مقر سكنهما قبل نحو شهر، وقالت الوزارة إن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالتها الصحية.ويوم 16 مايو الماضي أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب غازي أسفر عن تعرض زوجته لإصابات طفيفة، نقلت على إثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة، فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.

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