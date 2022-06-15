دقلو: يجب أن يكون الحوار سودانيا خالصا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا مجلس السيادة السوداني إلى ضرورة أن يكون الحوار الوطني «سودانيا مباشرا»، وأن يكون مرحلة واحدة، والتأكيد على دعم الآلية الثلاثية لتيسير الحوار السياسي، ويكون اختيار قيادة الحوار ورئاسة اللجنة الوطنية من كل الأطراف المشاركة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، مع المكون العسكري والجبهة الثورية السودانية بالخرطوم. وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم في تصريح صحفي أن الاجتماع يؤكد اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح، وعلى مواصلة الحوار والاجتماعات للدفع بعملية الحوار. وأوضح عضو مجلس السيادة السوداني الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم في تصريح صحفي أن الاجتماع يؤكد اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة السودان وحركات الكفاح المسلح، وعلى مواصلة الحوار والاجتماعات للدفع بعملية الحوار.

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