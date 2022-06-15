شكرا لقرائتكم خبر السيسي يطالب بتكاتف عالمي لتخفيف أزمة الغذاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، موقف مصر الثابت وحرصها على التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، مشددا على ضرورة تنسيق الجهود لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.

ونقل التلفزيون المصري عن السيسي قوله، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، التي تزور القاهرة حاليا، «إن مصر تعتبر الاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا لها»، مؤكدا على موقف مصر بضرورة تغليب لغة الحوار لحل الأزمة الروسية والأوكرانية.

وأشار إلى استمرار التنسيق المشترك في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مؤكدا كذلك حرص مصر على التوصل لاتفاق ملزم بشأن سد النهضة، وأضاف أن المباحثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية تضمنت عددا من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أنه تم تبادل وجهات النظر حول الأزمة الاقتصادية الحالية وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف أن المباحثات تطرقت إلى وجهات النظر حول تحديات التنمية، كذلك ما قامت به الدولة المصرية والمكتسبات التي حققتها خلال سنوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أنه تم التشاور حول تنسيق الجهود الدولية مع كافة الشركاء حول تخفيف أزمة الغذاء.

وأشار إلى أنه تم استعراض التحركات المصرية الدؤوبة لاستعادة الاستقرار في المنطقة، لافتا إلى أنه تم استعراض جهود مصر لتوفير ظروف العيش الكريم للمواطنين في إطار الاستراتيجية الأولى لحقوق الإنسان.

وأوضح السيسي أن الظروف الحالية التي يشهدها العالم تحتم على الجانبين المزيد من التعاون، وأنه تم بحث سبل تحقيق نقلة نوعية في الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن وثيقة الشراكة حتى عام 2027 ستحقق مزيدا من التكامل بين مصر والاتحاد الأوروبي.

بدورها ، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «إن مصر شريك موثوق به بالنسبة لنا»، مضيفة «علينا أن نجد حلولا عادلة للجميع فيما يتعلق بأزمة الأمن الغذائي».