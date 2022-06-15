«طرق الموت» الحوثية تسقط 70 يمنيا في تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد ساعات من بيان مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وعقب إحاطة المبعوث الأممي إلى اليمن، هانز غروندبرغ خلال اجتماع المجلس، شنت ميليشيات الحوثي الإرهابية قصفا مكثفا عبر طائراتها المسيرة، على مواقع الجيش والأماكن السكنية بتعز، وأعلنت قوات الجيش الوطني بمحور تعز، مقتل وإصابة 70 جنديا، جراء استمرار خروقات الميليشيات الانقلابية للهدنة الأممية في المحافظة.

وقال المركز الإعلامي للمحور، إن الميليشيات الإرهابية ارتكبت 2292 خرقا للهدنة الأممية، أسفرت عن مقتل ثمانية من أفراد الجيش وإصابة 62 آخرين، وتنوعت خروقات ميليشيات الحوثي بين هجمات ومحاولات تسلل إلى مواقع الجيش آخرها أمس الأول، حيث أفشلت قوات الجيش محاولة تسلل للميليشيات على مواقعها في الجبهة الشمالية الغربية للمدينة.

وفي السياق قال العقيد عبدالباسط البحر، إن ميليشيات الحوثي الإيرانية مستمرة في التحشيد إلى الجبهة الغربية للمحافظة، رغم سريان الهدنة الأممية، وأشار إلى أن التصعيد الحوثي يأتي رغم سريان الهدنة، وتركز من الجهة التي قالت الميليشيات إنها استحدثت فيها طريقا للمدنيين، لتثبت أنها استحدثت طريقا عسكريا للموت لا للحياة كعادتها دائما.

ودعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء ميليشيات الحوثي على القبول بإعادة فتح طرق مؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة في جنوب غرب البلاد.

وقال غروندبرغ إنه من الضروري أن تتيح الهدنة التي جددت بداية يونيو لمدة شهرين «التخفيف من معاناة سكان تعز»، مذكرا بأن حرية تنقل سكانها «مقوضة بشكل كبير» منذ سنوات.

وأضاف غروندبرغ «رغم أنني تشجعت بالرد الإيجابي للحكومة اليمنية على مقترح الأمم المتحدة، ما زلت انتظر ردا من الحوثيين. بعد المناقشات البناءة التي أجريتها في صنعاء نهاية الأسبوع الماضي، أحض الحوثيين على إعطائي ردا إيجابيا دون تأخير»، كما أشار إلى أن «الهدنة توفر فرصة نادرة للتوجه نحو السلام».

وأعربت 8 دول أعضاء بمجلس الأمن الدولي أمس الأول عن قلقها بشأن «الأثر الإنساني الخطير» لإغلاق الطرق المستمر حول مدينة تعز جنوب غرب اليمن، ودعت جماعة الحوثي إلى «التصرف بمرونة وفتح الطرق الرئيسة على الفور».

وذكر البيان المشترك الصادر عن ممثلي دول ألبانيا والبرازيل وأيرلندا وكينيا والمكسيك والنرويج والإمارات وبريطانيا «نرحب بالهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي، وتمديدها في 2 يونيو الحالي».

وأضاف «ندرك أن الهدنة قد خففت بعض المعاناة الإنسانية التي يواجهها العديد من النساء والفتيات في اليمن، من خلال تحسين حرية حركة الأشخاص والبضائع، وتقليل الخسائر في صفوف المدنيين».

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