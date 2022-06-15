شكرا لقرائتكم خبر عن المستشارة العامة لحقوق المعاقين تكشف تأثير التغيرات المناخية على ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سارة منقارة، المستشارة العامة لحقوق المعاقين حول العالم بالولايات المتحدة، إن نسبة كبيرة من سكان الأرض تعاني إعاقات جسدية، وهي معرضة لأزمات مناخية أكثر من الشخص العادي، نتيجة لإعاقاتها، مضيفة أن الأمر ليس متعلقًا فقط بالإعاقات، إنما أكثر ما يواجه ذوي الإعاقة هو الوصم والسياسات والبنى التحتية، التي يستخدمونها.

وأضافت سارة منقارة خلال كلمة لها فى الجلسة الأولى بالمؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب في نسخته الثامنة، المنعقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي: "ونحن هنا اليوم للتوصل إلى حلول خلاقة للأشخاص ذوي الإعاقة لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها عليهم، وفي مقدمة ذلك أن تشملهم جميع الخدمات والتسهيلات، لأن ذلك يجلب القيمة للجميع، ويدعم استقرار المجتمع، فكل الأشياء التي حولنا تؤثر وتتأثر بالتغيرات المناخية".

و تحدثت سارة منقارة عن تأثير التغيرات المناخية على ذوي الإعاقة، واصفة حياتهم في ظل الصعوبات التي يواجهونها بـ"البقاء في مدينة تتعرض لإعصار دون القدرة على اللحاق بمراكب النجاة".