شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة "حياة كريمة" تنتهى من إحلال وتجديد منازل أهالى غرب أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التعامل مع الأضرار الناجمة عن أزمة السيول التي تعرضت لها منازل أهالي اسوان وذلك عقب زيارة سيادته في نوفمبر الماضي، قامت مؤسسة حياة كريمة اليوم بافتتاح وتسليم عدد من المنازل لأهالي قرية غرب اسوان، جاء ذلك بعد تنفيذ عمليات الإنشاء والاحلال والتجديد لتلك المنازل التي تعرضت للضرر جراء موجة السيول الاخيرة التي تعرضت لها المحافظة.

جاء ذلك عقب تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمؤسسة حياة كريمة وذلك خلال زيارته لقرية غرب أسوان، وهي إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها محافظة أسوان نتيجة موجة الطقس السيئ نهاية العام الماضي ، وخلال الزيارة تفقد السيد الرئيس عدد من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع سيادته لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي ستقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة.

واستقبل اهالي قرية غرب اسوان هذا الحدث بحفاوة بالغة موجهين الشكر لرئيس الجمهورية علي اهتمامه بهم وحرصه علي زيارتهم بنفسه ووقوفه بجانبهم وقت الازمة كما اعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمؤسسة حياة كريمة بما تقدمه لهم من خدمات والتي حققت لهم الحياة الكريمة، جاء ذلك بحضور اللواء اشرف عطية محافظ اسوان والمهندس محمد الصديق مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة والدكتور محمد صلاح المنسق الميداني بالمحافظة وعدد من المتطوعين بالمؤسسة.

حيث استطاع الفريق الهندسي بمؤسسة حياة كريمة الانتهاء من إحلال وتجديد البيوت بعد ازالتها وإعادة بناءها من جديد وتشطيبها بالكامل، وذلك بداية من شهر نوفمبر الماضي بعد تعرضها للضرر. يأتي ذلك ايماناً من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجاً بجميع قري ومراكز الجمهورية وذلك لتوفير سبل الحياة الكريمة.